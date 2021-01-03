İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
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İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

03.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:06
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

İZMİR'in Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, koronavirüsün unutulduğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İZMİR'in Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, koronavirüsün unutulduğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesine bağlı 2. Kadriye Mahallesi sakinlerine gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı. Kolilerin dağıtımı sırasında yaşanan izdiham koronavirüsü unutturdu. Bir kamyondan dağıtılan kolileri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafeye uymazken, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin kolileri almak için küçük çaplı bir izdiham oluşturduğu ve sosyal mesafe ile maske kuralına da uymadıkları görüldü.


İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu
İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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