İzmir'de yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

İzmir'de, yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki peçeli baykuş, tedavisinin ardından korumaya alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otoyolda yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.

Veteriner hekimlerce yapılan ilk müdahalede kuşun kanadında kırık tespit edildi.

Peçeli baykuş, iki günlük bakım ve tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Öte yandan, Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki bir dükkanda çıkan yangından kurtarılan yavru kedi, Hayvan Sağlığı Merkezi'nde kendisini sahiplenecek hayvanseveri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan