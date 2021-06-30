İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta müdahaleye rağmen kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta müdahaleye rağmen kurtarılamadı

İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde deniz kıyısında yaralı bulunan caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde deniz kıyısında yaralı bulunan caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Gülbahçe Mahallesi'nde kıyıya vuran caretta carettayı gördü.

Caretta carettanın yarasını fark eden Prof. Dr. Baran, kaplumbağanın tedavisinin yapılması için Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine haber verdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ekibiyle Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma birimine getirilen caretta caretta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katip Çelebi Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın destek ve çabalarıyla Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma birimine getirilen caretta caretta türü deniz kaplumbağasına Dekanımız Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul tarafından acil müdahale edilmiştir. Yaralanma sonucu Gülbahçe kıyısına vurduğu öğrenilen deniz kaplumbağası, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ekibiyle fakültemize taşınmış ancak yoğun iç kanama sebebiyle maalesef kurtarılamamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Cem Yılmaz Şevval Şahin
Spor Ali Koç Erol Bulut Mert Müldür Ahmet Ağaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta müdahaleye rağmen kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:57:25. #1.16#

title