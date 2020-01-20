İzmir'de yapılması planlanan katı atık yönetim tesisine tepki

20.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:08

AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı ve bölge halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çakaltepe Mahallesi, Gölova mevkisinde yapmayı planladığı entegre katı atık yönetim tesisine tepki gösterdi.

İlçe Başkanı Süleyman Artçı ve ilçe yöneticileri, Gökova'da vatandaşlarla bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Menderes'in önemli bir tarım ve turizm merkezi olduğunu, bölgeye çöp tesisi yapılmasını istemediklerini ifade eden Artçı, yaptıkları açıklamanın siyasi olmadığını söyledi.

İlçede birçok tarım ürününün yetiştiğini aktaran Artçı, İzmir'in içme suyunu büyük ölçüde karşılayan Tahtalı Barajı'nın da ilçe sınırlarında olduğunu dile getirdi.

Menderes'in İzmir için çok önemli olduğuna vurgu yapan Artçı, şunları kaydetti:

"Menderes İzmir'in kalbi. Çünkü burası kentin tarım ve turizminde önemli bir yere sahip. Menderes'in çöplük olması ile ilgili alınan karara CHP'li meclis üyeleri göz yumdu. Biz onlardan, ilçenin evlatları olarak, siyasi olarak değil burada yaşadıkları için karşı çıkmalarını isterdik. Menderes'te çöplük yaptırmayacağız."

Artçı, bazı basın yayın kuruluşlarında, belediye tarafından Menderes'te yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi için Tarım ve Orman Bakanlığının yer tahsis izni verdiğine yönelik haberler için, böyle bir onayın olmadığını, araştırma ve geliştirme için yalnızca ön izin verildiğini belirtti.



"Gelen taşı yer"

Mahalle sakinlerinden Güllü Sandal da yapılması planlanan tesisi istemediklerini söyledi.

Tesisin köyde yaşayanlara, çocuklara, hayvanlara ve tarım arazilerine zarar vereceğini belirten Sandal, "Olmaz, olmaz. Gelen taşı yer. Belediye başkanı sadece oy toplamak için geldi. Bir daha da gelmedi." dedi.

Kaynak: AA