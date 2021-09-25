İZMİR'DE YAPAY ZEKA İLE ROTA ÇİZEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRİLDİ

İZMİR'de akademisyen Dr. Pınar Oğuz Ekim, üç öğrencisi ile birlikte yapay zeka aracılığıyla rota çizebilen, insan gücüne olan ihtiyacı üçte iki oranında azaltan otonom taşıma robotu geliştirdi. Robot, Amerikalı bir şirket tarafından 1 milyon TL'lik destek alınca piyasaya sürüldü. Robot için şimdiden üç adet sipariş geldiğini söyleyen Dr. Ekim, "Öğrencilerimin öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökmesi benim için gurur verici" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görevli akademisyen Öğretim Üyesi Dr. Pınar Oğuz Ekim, üç öğrencisi ile birlikte 'Otonom taşıma robotu' geliştirdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kapalı Alanlarda Kullanılan Otonom Yer Araçları için Yer Bulma, Haritalandırma ve Güzergah Planlama Yapabilen Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi' projesi kapsamında yaklaşık 2 yıllık çalışma sonunda otonom robotun önce prototipi, ardından aslı üretildi. Yapay zeka aracılığıyla rota çizebilen ve insan gücüne olan ihtiyacı üçte iki oranında azaltan robot, Amerikalı bir şirket tarafından 1 milyon TL'lik destek alınca piyasaya sürüldü. Piyasaya kısa süre önce sürülmesine rağmen, üç adet şipariş geldiğini kaydeden Dr. Ekim, "Projeye ilişkin fikri ben ortaya atmış olsam da öğrencilerim geliştirdi. Öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe döktüler. Onların azimle çalışmasını görmek mutluluk verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE MİLLİ PROJE, 1 MİLYON TL'LİK YATIRIM ALDI"

Öğrencileriyle birlikte üç yıl önce çeşitli projeler geliştirmeye başladıklarını anlatan Dr. Ekim, "Daha sonra öğrencilerimle birlikte şirketleşmeye karar verdik, kendi şirketimizi kurduk. E- ticaret depoları ya da lojistik depolarında materyal toplayabilecek bir otonom robot geliştirdik. Bu robotla ilgili üst üste güzel haberler geldi. Amerikalı bir firmadan 1 milyon TL'lik yatırım aldık. Bu kapsamda bir e-ticaret firmasından sipariş aldık. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu ürünü öncelikle yurt içinde daha sonra yurt dışında yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

"BİZLER GİBİ GÖRÜYOR, SANAL YOL ÇİZİYOR"

Ektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve aynı bölümde yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden Bekir Bostancı ise, "Dünyada fabrikalarda insanların yaptıkları işleri çözen otonom robotlar geliştirilmekte. Bu robotlar farklı teknolojilerin geliştirilmesiyle ortaya çıktı. Farklı algoritmalar kullanarak robotların otonom olarak hareket etmesini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz robotlar web arayüzü sayesinde kullanıcılarla eş zamanlı olarak paylaşılıyor ve kontrol edebiliyor. Bu robot kullandığımız sensörler sayesinde bizler gibi ortamı görebiliyor. Gördüğü ortamdaki engelleri algılıyor ve kendisi sanal bir yol çiziyor. Robotların 20 saatlik bir operasyon süresi bulunuyor ve 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Maksimum seyir süresi ise saatte 2 metre/saniyedir. Sürekli devam eden ve tekrarlayan işlerde insanları kullanmak yerine bu tarz bir otonom robotun kullanılması çok daha avantajlı. Hata riskini minimuma indiriyor aynı zamanda üçte iki oranında insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİ ALGORİTMALAR GELİŞTİRİLDİ"

Elektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve aynı bölümde yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden Sercan Çağdaş Tekkök de, "Robotların kendi lokasyonunu bulması için çeşitli algoritmalar geliştirdik. 10 aylık bir süreçte ilk prototipi tamamladık. Bölümü seçerken böyle bir hedefim yoktu. Bu durum Pınar hocamızla tanışmamızla kendiliğinden gelişti. Bundan sonraki süreçte robotların yaygınlaştırması ve taşıma toplama işlemlerinde kullanılmasını hedefliyoruz. Yakın bir gelecekte bu durumun yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.