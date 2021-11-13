İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazar yerinde yanında çalışan işçi tarafından darbedilen manav, yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazar yerinde yanında çalışan İşçi tarafından darbedilen manav, yaşamını yitirdi.

Bengisu Mahallesi'ndeki Malazgirt Sokak'ta kurulan pazarda meyve sebze satan İsmail Duran (57) ile yanında çalışan N.K. (37) arasında tartışma çıktı. N.K'nin darbetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Duran, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İsmail Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, N.K'nin psikiyatrik tedavi gördüğü ve yaklaşık 5 yıldır pazarlarda İsmail Duran'ın yanında çalıştığı öğrenildi.

İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti

İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti

İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti

Azmin sonu Oxford'a çıktı

Azmin sonu Oxford'a çıktı

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title