İzmir'de yangınlarla sivil müdahale için Orman Gönüllüleri Ekibi kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil örtüsünü 'yangınlara dirençli' kılacak eylem planı doğrultusunda ilk adımı atıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil örtüsünü 'yangınlara dirençli' kılacak eylem planı doğrultusunda ilk adımı atıyor. Olası yangınlara en güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi yolunda 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi kurulacak. Farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kişilerden oluşacak ekip, eğitim programının ardından İzmir'in yangınlara sivil müdahale takımı olacak ve afet dışı dönemlerde de doğa koruma çalışmalarına destek verecek.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları sonrası, İzmir'in yeşil örtüsünü yangına dirençli hale getirme yolunda seferberlik ilan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, başta belediyeye ait ağaçlandırma sahaları olmak üzere kentteki tüm uygun alanlarda orman restorasyonu gerçekleştirecek.

Farklı başlıklar altındaki projelerle yaklaşık altı ay devam edecek çalışmaların ana hedefi, İzmir'in yeşil örtüsünü; Akdeniz iklimine uygun, sulama istemeyen ve olası afet sonrası 'kendiliğinden yeşeren' ağaç ve çalı türleriyle zenginleştirmek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası büyük orman yangınlarına daha eğitimli, bilinçli ve planlı müdahale edilebilmesini sağlamak adına ilk etapta 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi oluşturacak. Gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Ekip, olası orman yangınlarına müdahale için hazır olacak. Yanı sıra büyükşehirin, ormanların geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalarına da destek verecek.

Orman Gönüllüleri Ekibine katılım başvuruları, www.bizizmir.com internet sitesinden yapılabilecek. Buradaki linki tıklayan adaylar, başvuru sayfasına yönlendirilecek.

Yangınların önlenmesinde de görev üstlenecekler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, orman yangınlarıyla mücadelede yurttaşların gönüllü olarak yer alma taleplerinin son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Orman yangınları sadece doğayı ve canlıları değil yüreklerimizi de yakıyor. Merkezi idare ve yerel yönetimlere bağlı teşkilatlarımızla birlikte ülkemizin ağaçlarını yanmaktan kurtarmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Çok sayıda yurttaşımız da orman ve itfaiye ekiplerine yardımcı olabilmek adına iyi niyetle, canla, başla koşturuyor ve ne yazık ki hayatlarını tehlikeye atıyor. Hem onların hayatını tehlikeye atmalarını önlemek hem de itfaiye ekiplerimize destek sağlamak için bu konuda eğitim almış, profesyonel ekiplerle koordineli çalışabilecek bir gönüllü grubu oluşturuyoruz. Sadece yangın zamanlarında değil, yangınların önlenmesinde de önemli bir görev üstlenecek bu ekibe katılımlarınızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı