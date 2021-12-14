İZMİR (İHA) - İzmir'de yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabaha karşı 03.45 sıralarında ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi 133 sokakta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın esnasında evde olduğu öğrenilen Suat Burcu (55), ekipler tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede dumandan etkilenen Burcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Alevler kısa sürede söndürülürken, hayatını kaybeden Suat Burcu'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.