İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
14.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:08
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.
Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA