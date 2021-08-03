İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?

Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından vatandaşlar oldukça tedirgin. Orman yangınlarıyla ilgili konular araştırılmaya devam ederken, vatandaşlar en çok yaşadıkları şehirlerde yangınların devam edip, etmediği ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?