İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?
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İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?

İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından vatandaşlar oldukça tedirgin. Orman yangınlarıyla ilgili konular araştırılmaya devam ederken, vatandaşlar en çok yaşadıkları şehirlerde yangınların devam edip, etmediği ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?

Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınların ardından yangınlar ile büyük mücadele devam ediyor. Orman yangınlarında 7. güne girilirken Türkiye'nin ciğerleri olarak nitelendirilen ormanlarda büyük tahribat oluştu. Yangınlar sonrası büyük tedirginlik yaşayan vatandaşlar bulundukları şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili araştırma yapmakta. Bu bağlamda İzmir'de yaşayan vatandaşlar internette en çok "İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?" sorularının cevabını aramakta. İzmir'de yangın ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR'DE YANGIN VAR MI?

Dün açıklanan yangın sayılarından İzmir'de gerçekleşen 11 yangından 10'u kontrol altına alınmış ve Buca'daki 1 yangının devam ettiğiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından paylaşılmıştı.

Bakan Paldemirli'nin saat 22:46'da attığı tweet'in ardından Buca'daki yangının da kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından İzmir'de devam eden bütün yangınlar kontrol altına alınmış oldu.

İzmir'de yangın var mı? İzmir'de yangın mı var? İzmir'de devam eden yangın var mı?
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