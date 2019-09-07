07.09.2019 08:09

İzmir'de yangın sonrası şüpheli ölüm... Bıçakla ölmüş halde buldu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yangın ihbarına giden ekipler evde yaşayan kişiyi bıçakla ölmüş halde buldu.

Olay, saat 05.30 sıralarında ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi 668 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki katlı binada yalnız yaşayan Bayram Ünlü'nün giriş katındaki evinin arka odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar yangına Ünlü'nün komşuları müdahale etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler yangını söndürdü.

Evde inceleme yapan ekipler, salondaki kanepede yatan ve başucunda bıçak bulunan Ünlü'yü bıçakla ölmüş halde buldu. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler evde ve çevrede incelemelerde bulundu. Ünlü'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: İHA