İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika
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İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika

İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika
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Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika

Son dönemde artan ve ülkemizin ciğerlerine büyük zarar veren orman yangınlarının ardından vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. Birçok kişi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili olarak arama yapmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen şehirler arasında İzmir yer almakta. İzmir'de yangın olup, olmadığı ya da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarının devam edip, etmediği ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR'DE YANGIN VAR MI?

İzmir'de yangın olup, olmadığı en çok merak edilen konular arasında. İzmir'de şuan için yangın olduğu ile ilgili resmi bir bilgi ya da açıklama bulunmamakta.

İZMİR'DE DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?

5 Ağustos 2021 saat 18.00 sıralarında Aliağa'da makilik alanda çıktı. Eski Karaköy Mahallesi'nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda ufak boyutta bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürülen yangının ardından İzmir'de şuan için devam eden bir yangın bulunmamakta.

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İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika - Haberler
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