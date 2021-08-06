İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika

Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son dakika