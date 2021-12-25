İZMİR'DE YANGIN FACİASI, 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki Talat Menderes'e ait müstakil bir evde, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu söndürdü. Eve giren ekipler, Talha Menderes (3), ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in (2) öldüğünü belirledi. Çocukların annesi Nuriye Menderes ve babaları Talat Menderes'in yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.