İzmir'de yangın: Alevler can aldı

02.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:26

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Edinilen bilgiye göre yangın sabah saat 04.00 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3449. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Alevlerin evi sardığını gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yangının meydana geldiği yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede Fahri Güleryüz (59) isimli şahsın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Güleryüz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA