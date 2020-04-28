İzmir'de yangın 1 kişi dumandan etkilendi
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İzmir'de yangın 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de yangın: 1 kişi dumandan etkilendi İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı.

İzmir'de yangın 1 kişi dumandan etkilendi
28.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:40

İzmir'de yangın: 1 kişi dumandan etkilendi İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan Mehmet Akif Konutçu(68), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etklinen Konutçu, hastaneye kaldırıldı. Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Şehit Nihat Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir evin zemin katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyünce mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan Mehmet Akif Konutçu'yu dışarıya çıkarttı. Konutçu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen Konutçu'nun tedavisi sürerken, itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar ile yangının kontrol altına alarak söndürdü. Öte yandan, yangın nedeniyle zemin kattaki ev kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de yangın 1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: DHA

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