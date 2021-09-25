İzmir'de yanan pikapta bulunan cesette DNA incelemesi yapılacak - Haberler
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İzmir'de yanan pikapta bulunan cesette DNA incelemesi yapılacak

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de yanan pikapta bulunan cesette DNA incelemesi yapılacak

İzmir'in Urla ilçesinde uçurumdan yuvarlanıp yanan pikapta bulunan cesede, kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde uçurumdan yuvarlanıp yanan pikapta bulunan cesede, kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yanan pikapın, Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi olduğu da belirtilen iş insanı Enis Server Uğur'a (58), çalıştığı şirketçe tahsis edildiği belirlendi.

İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ölen kişinin kimliğinin tespiti için Enis Server Uğur'un ailesinden doku örneği alındığı öğrenildi.

Urla'ya bağlı Balıklıova Mahallesi'nde, dün deniz kenarında uçuruma yuvarlanan ve yanan çift kabinli pikapta bir ceset bulunmuştu.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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