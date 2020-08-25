İzmir'de yanan ormanlık alanda 6 milyon fidan toprakla buluşacak
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İzmir'de yanan ormanlık alanda 6 milyon fidan toprakla buluşacak

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'ta çıkan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek.

25.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:41

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'ta çıkan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 80 yıllık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanı eski haline getirmek için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan ağaçların kesilerek sahadan çıkarılmasıyla başlayan süreçte 1300 orman köylüsü görev aldı. Sahanın boşaltılmasının ardından yeni fidanların dikilmesi için yangın bölgesinde sürüm ve teraslama işleri başladı.

Dozerler ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda 400 kişi görev alırken, ekipler dik yamaçları yeniden ağaçlandırmak için teraslama işlemini elle yaparak o bölgelere de fidan dikmeyi başardı.

Alanın yeşillendirmesi için hızla çalışan ekipler, alanı kasım ayında başlayan dikim mevsimine yetiştirdi.

"Dumanlar tüterken program yaptık"

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin desteğiyle bir yıl gibi kısa sürede alanın yeniden ağaçlandırması için önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Çalışmaları ivedilikle gerçekleştirdiklerini söyleyen Derince, "Yangın söndürülür söndürülmez dumanlar tüterken arkadaşlarımızla sahaya geldik, ağaçlandırma için program yaptık. İlk hedefimiz burada yanan ağaçların kesilerek sahadan uzaklaştırılmasıydı. Burayı ağaçlandırmaya ve gençleştirmeye hazırlamamız lazımdı. Çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yaptık. Aynı anda bu işlemleri yaparken diğer taraftan da planlarımızı ve programlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Derince, alanın tamamının fidan dikim işlemine hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yanan bölgeye yaklaşık 6 milyon fidan dikilecek. Bu bölgede ağırlıklı olan tür kızılçam ama biz dere kenarlarına aromatik bitkiler, yangın emniyet yolları kenarına serviler ile alana akasya ve zakkum gibi fidanları da dikeceğiz. Yanan sahanın büyük bir kısmı doğal gençleştirmeyle gençleştirilecek. Burada büyük ağaçlar vardı onların tohumları zarar görmedi. Biz onların çimlenmesini sağladık."

Derince, bölgeye 2 yaşındaki fidanların dikileceğini ve yaklaşık 10-15 yıl içinde alanın yeniden yeşil bir görünüm alabileceğini ifade etti.

"Bir karış orman toprağı yapılaşmaya açılmaz"

Ağaçlandırma çalışmalarının, Anayasa'nın 169. maddesine göre yapıldığına işaret eden Derince, şunları kaydetti:

"Bu, bizim görevimiz. Yıl içinde mutlaka yanan alanları ağaçlandırmak, yeniden orman haline getirmek zorundayız. Yanan arazilerde hiçbir karış yeri boş bırakmadık, ağaçlandırma işlemimiz devam ediyor. Buralarda yapılaşma söz konusu olamaz, zaman aşımıyla buralar mülk edilemez. Buraları orman haline getirmek zorundayız. Bu yıl içinde saha tamamen ağaçlandırılmış olacak. Bir karış orman toprağı, yapılaşmaya açılmaz."

Alana, Tarım ve Orman Bakanlığının geçen yıl 11 Kasım'da saat 11.11'de ülke genelinde düzenlediği, "Geleceğe Nefes" etkinliğinde de 34 bin fidan dikilmişti.

İzmir'de yanan ormanlık alanda 6 milyon fidan toprakla buluşacak

Kaynak: AA

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