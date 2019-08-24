İzmir'de yanan orman için 2 günde 30 bin fidan bağışlandı

24.08.2019 09:44

İzmir'deki yangında zarar gören alanların ağaçlandırılması için başlatılan "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına 2 günde yaklaşık 30 bin fidan bağışı yapıldı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıktığı andan itibaren vakfa vatandaşların ulaşarak bağışta bulunmak istediklerini söylediklerini aktardı.

Bunun üzerine İzmir'de faaliyet gösteren 7 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyası başlattığını belirten Gençol, 1 fidan bedelini 10 lira olarak belirlediklerini dile getirdi.

Vakıf hesabına yatırılan bağışların tamamını Orman Genel Müdürlüğünün hesabına aktaracaklarının altını çizen Gençol, yasaya göre yanan orman alanlarının Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırıldığını belirtti.

Kampanyaya yoğun ilgi olduğuna işaret eden Gençol, "Şu ana kadar 30 bini aşan bir bağış var. Halen çok arayanlar var." dedi.

Sadece İzmir'den değil Türkiye'nin her yerinden bağış yapıldığını vurgulayan Gençol, "Bazı vatandaşlar da arayıp 'Ben yemek yapayım. Oradaki çalışanlara su götüreyim' gibi yardım teklifleriyle bizi aradılar." diye konuştu.

Gençol, kampanyaya destek olmak isteyenlerin Ege Orman Vakfının Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi TR 47 0013 4000 0042 5403 9000 01 numaralı hesabına 10 lira karşılığı 1 fidan bağışı yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA