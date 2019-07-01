İZMİR'DE YANAN BÖLGE, GÜN AĞARINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, yeşil doğada simsiyah yara açtı

İzmir'in Menderes ilçesinde ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangınında yanan 5 hektarlık bölge havadan görüntülendi. Yeşil dokunun yok olduğu ve tatilcilerin kaldığı otellerin sınırlarına dayanan yangının oluşturduğu tehlike havadan gün ağarınca ortaya çıktı.

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde 'Oteller Bölgesi' olarak bilinen yerde dün (pazar) saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe Oteli'nin karşısındaki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı tespit edilen

yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, tahliye edildi. Yangın Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla gece geç saatlerde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu uzun süre trafiğe kapatıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının söndürülmesinin ardından güneşin doğmasıyla alevlerin teslim aldığı bölge, DHA tarafından havadan görüntülendi. Yeşil ağaçlardan geriye kül kaldı. Tatilcilerin konakladığı otellere kadar uzanan

yangında ekiplerin başarısıyla can kaybı yaşanmadı ama alevler, yemyeşil doğa içinde adeta hançerle simsiyah bir yara açtı.

Kaynak: DHA