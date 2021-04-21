İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşadığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı ileri sürülen yaşlı adam çocukları tarafından evinde ölü bulundu.

İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşadığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı ileri sürülen yaşlı adam çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Muhittin Erener Mahallesi 2124 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir babalarından haber alamayan ve evde yalnız yaşayan Kemal Hacıhasanoğlu'nun hayatından endişe eden çocukları babalarının evine geldi. Kapıyı açıp içeri giren çocukları babalarını yerde hareketsiz halde buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Olay Yeri inceleme ekipleri ikamet içerisinde çalışmalar yaparken, savcının incelemesinin ardından Hacıhasanoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İzmir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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