İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
02.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:31

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Bayraklı Mahallesi'nde babasına ait evde yalnız yaşayan Ali Sarızeybek'ten (41) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açık olması üzerine içeri giren yakınları, Sarızeybek'i hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarızeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede, başından yara bulunduğu tespit edilen Sarızeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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