İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
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İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı

02.11.2020 08:33 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:36
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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