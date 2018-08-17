İzmir'de Yaklaşık 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Zeytineli koyunda bir grup du¨zensiz go¨c¸men oldugˆu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Sahil Gu¨venlik Botu tarafından denizde alınan tedbirler ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlıgˆı ile kurulan koordine neticesinde, yaklas¸ık 50 go¨c¸menin karada yakalanmasının sağlandığı bildirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.