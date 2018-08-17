İzmir'de Yaklaşık 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Zeytineli koyunda bir grup du¨zensiz go¨c¸men oldugˆu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Sahil Gu¨venlik Botu tarafından denizde alınan tedbirler ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlıgˆı ile kurulan koordine neticesinde, yaklas¸ık 50 go¨c¸menin karada yakalanmasının sağlandığı bildirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.