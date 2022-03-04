MENDERES, İZMİR (İHA) - İzmir'de yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yapılan operasyonda 3 ton 750 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir işletmede bandrolsüz nargile tütünü üretildiğine dair bilgi elde etti. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Vergi Denetim Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 15 bin paket içerisinde toplam 3 ton 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.