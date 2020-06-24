İzmir'de yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir'de yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerine yapılan operasyonda yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi
24.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:14

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerine yapılan operasyonda yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda, 109 bin 333 litre kaçak akaryakıt, bir adet elektrikli aktarım düzeneği ve 260 kilogram akaryakıt renk açma ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında adlı işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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