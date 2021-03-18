İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
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İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı

18.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:09

İzmir'in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. 2 şüpheli hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı. Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şahıslar arasında arbede çıktı. İddiaya göre, arbede esnasında Muhammet A. (45), şüpheli Diyar K., tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer şahıs ise hızla kaçtı.

YARALI EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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