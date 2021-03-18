İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı

18.03.2021 07:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:12

İzmir'in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. 2 şüpheli hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı. Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şahıslar arasında arbede çıktı. İddiaya göre, arbede esnasında Muhammet A. (45), şüpheli Diyar K., tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer şahıs ise hızla kaçtı.

Yaralı ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı
İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 07:13:48. #1.16#
title