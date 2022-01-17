İzmir'de yakalanan metamfetamin satıcıları tutuklandı - Haberler
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İzmir'de yakalanan metamfetamin satıcıları tutuklandı

İzmir'de yakalanan metamfetamin satıcıları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ödemiş- Köşk yolu mevki'inde bulunan dağlık arazide çalışmalar yürüttü. Çalışma kapsamında uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen M.Y. ve M.K.'yi durdurdu. Şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler tarafından, fişeklenmiş satışa hazır metamfetamin ve lyrcia hap ele geçirildi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 şüpheli de tutuklandı

M.Y. ve M.K., emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Metamfetamin, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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