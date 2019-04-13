İzmir'de Yakalanan Fetö'nün "Mahrem Abisi" Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla aranırken İzmir'de yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün "mahrem abisi" olduğu iddia edilen eski emniyet müdürü Erdoğan Erdal'ın İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün kentteki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu gerekçesiyle aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Erdoğan Erdal, saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheli eski emniyet müdürünün öğrenciliği döneminde de polis akademisinde sözde "imamlık" yaptığı, mezun olduğunda da polis akademisindeki örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu bulunduğu ve İzmir'deki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu öne sürülmüştü.

Sahte kimlikle yakalanan zanlının, ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ'nün mahrem sorumlularınca oluşturulan kodlama listesinde örgüte bağlılığı en üst düzeyde emniyet personelinden olarak belirtildiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA