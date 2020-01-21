İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

21.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:25

İzmir'de polis ekipleri tarafından nefes kesen operasyonla yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin örgüt içerisinde yürüttüğü gizli görevi ortaya çıktı. Bekmezci'nin örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olduğu ve canlı kurye görevi yaptığı tespit edildi. Öte yandan Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği ve bu ziyaretlerini en son 2016 yılında gerçekleştirdiği belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, 5 Ekim 2016 tarihinden bu yana yakalama emri ile aranan Yusuf Bekmezci ve yine 17 Mart 2018 tarihinden beri yakalama kararı bulunan Karşıyaka eyalet imamlığı yapan Akif Sarı'yı hücre evinde kıskıvrak yakalamıştı.

Örgüt yapılanmasında il, bölge ve hatta ülke imamlarının dahi üstündeki bir konumda bulunduğu ifade edilen Yusuf Bekmezci'nin, örgüt içerisinde 'Kadim Abi', 'İrşatçı' gibi sıfatlarla tanındığı, elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınlarından olduğu belirtilmişti. Yine Pekmezci'nin elebaşı Gülen ile birebir görüşebildiği, Gülen tarafından "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anıldığı, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemediği, örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden olduğu aktarılmıştı.

İŞTE DETAYLAR

FETÖ'nün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı, örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan ve Bekmezci'nin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri önce Karşıyaka sözde eyalet imamı Akif Sarı'yı takibe aldı. Akif Sarı, Bornova ilçesinde sonradan ismi Mehmet Fatih Arslan olarak tespit edilen kişi ile buluştu. Polis ekipleri, Sarı'yı takibini sürdürürken, Mehmet Fatih Arslan'ın da peşine düştü. 3 ay boyunca Arslan'ı takip eden polis, bu kişinin Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye gittiğini belirledi. Mehmet Fatih Arslan'ın da örgütün üst düzey yöneticilerinden olabileceği şüphesi üzerinde duran polisler operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri eş zamanlı olarak Arslan'ın yaşadığı ve hücre evi olarak kullanılan lüks siteye ve Akif Sarı'nın Bornova ilçesindeki ikametine baskın yaptı. Operasyonlarda Yusuf Bekmezci, Mehmet Fatih Arslan ve Akif Sarı gözaltına alındı. İnceleme sonunda Bekmezci'nin örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen şahıs olduğu, Arslan'ın bu kişinin bakıcısı ve koruması olarak görev yaptığı aynı zamanda da FETÖ'de sözde yöneticilik yaptığı belirlendi.

22 KEZ ABD'YE GİTMİŞ, ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜLEN SAYILI İSİMLERDEN

Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in İzmir'e ilk geldiği yıllarda örgütsel faaliyetlere başladığı ve o dönem örgütün sözde idari heyetinin başında olduğu öğrenildi. Öte yandan Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği ve bu ziyaretlerini en son 2016 yılında gerçekleştirdiği tespit edildi. Yine Pekmezci'nin elebaşı Gülen ile birebir görüşebildiği, Gülen tarafından "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anıldığı, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemediği, örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden olduğu aktarılmıştı.

İFADESİNDE GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ; AMA ELEBAŞI İLE FOTOĞRAFLARI VAR

FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında il, bölge, ülke imamlarının sözde üzerinde manevi konumda bulunan, övücü sözlerle bahsettiği örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmezci, elebaşı Gülen ile görüşmediğini ileri sürdü. 22 kez gittiği Amerika Birleşik Devletlerine iş için gittiğini iddia eden Bekmezci, örgüt elebaşı Gülen'i, İzmir'de vaizlik yaptığı dönemden tanıdığını, vaazlarına katıldığını; ancak örgüt bağlantısının bulunmadığı söylediği belirtildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları topladığı iddia edilen Yusuf Bekmezci'nin, örgütte "canlı kurye" olarak tabir edilen bir uygulamayla ABD'ye gittiği, burada terör elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğü, ardından da aynı şekilde aldığı mesajları Türkiye'ye getirdiği öne sürüldü. Elebaşı Gülen ile görüşmediğini ifade eden Bekmezci'nin fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İHA