İzmir'de yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
İzmir'in Tire ilçesinde güvenlik güçlerinden kaçtıktan sonra yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde güvenlik güçlerinden kaçtıktan sonra yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri Gökçen Mahallesi çıkışında "dur" ihtarına uymayan ve ilçe merkezine giden aracı polis ekiplerine bildirdi.
İlçe girişinde önlem alan polis ekiplerinin "dur" ihtarına da uymayan aracı ekipler İnönü Caddesi'nde yakaladı.
Ekipler yaptıkları incelemede araçtaki 3 şüphelinin yakalanmadan önce içinde yaklaşık 1 kilogram esrar bulunan poşeti yol kenarına attığını tespit etti.
Gözaltına alınan M.Ö, S.A. ve U.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet