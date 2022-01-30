İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı - Haberler
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İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

AA, Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararıyla aranan A.Ö'yü Bornova ilçesinde, S.K'yi de Aliağa ilçesinde yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, Güncel, Haber

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