İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2)
Haberler » Güncel » İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2) - Haber

İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2)

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü.

05.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:11
İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2)

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

'in ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, bir cipin iki lastiğinin çukura düşmesi ve bir vatandaşın da sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Mahallede gece boyunca birkaç aracın düştüğü çukuların ekiplerin yaptıkları çalışmalarla kapatıldığı bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler