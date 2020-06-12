İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti
İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti (2)DOLU DA OLUMSUZLUK YARATTIİzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla dolup taştı.
12.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:56
İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti (2)
DOLU DA OLUMSUZLUK YARATTI
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla dolup taştı. Karabağlar ilçesinde ayrıca sağanak yağışla birlikte kısa süreliğine etkili olan dolu da hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Maddi araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.
Kaynak: DHA