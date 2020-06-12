İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti (2)DOLU DA OLUMSUZLUK YARATTIİzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla dolup taştı.

İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti (2) DOLU DA OLUMSUZLUK YARATTI İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla dolup taştı. Karabağlar ilçesinde ayrıca sağanak yağışla birlikte kısa süreliğine etkili olan dolu da hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Maddi araçlarda küçük çaplı hasar oluştu. Kaynak: DHA