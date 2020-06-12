İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi (2)
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İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi (2)

KARABAĞLAR'DA DOLU YAĞDIİzmir'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle döndü.

İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi (2)
12.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:58

KARABAĞLAR'DA DOLU YAĞDI

İzmir'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle döndü. Karabağlar ilçesinde ise sağanağın ardından dolu yağdı. Bu sırada dışarı olanlar, yürümekte zorlanırken, dükkanlara sığınıp, yağışın bitmesini bekledi. Dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. 

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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