İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi (2) KARABAĞLAR'DA DOLU YAĞDIİzmir'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle döndü.

KARABAĞLAR'DA DOLU YAĞDI

İzmir'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle döndü. Karabağlar ilçesinde ise sağanağın ardından dolu yağdı. Bu sırada dışarı olanlar, yürümekte zorlanırken, dükkanlara sığınıp, yağışın bitmesini bekledi. Dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA