İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi -2
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İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi -2

İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdiİZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karabağlar ilçesinde taşan bir dere, su baskınına neden oldu.

12.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:20

İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karabağlar ilçesinde taşan bir dere, su baskınına neden oldu. İş yerlerinin ve evlerin içine kadar giren yağmur suları, hayatı ve trafiği felç etti, vatandaşlar her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Karabağlar ilçesindeki Yeşillik Caddesi'ni sağanak yağış nedeniyle su bastı. Bölgede bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşmasıyla, caddede bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katları suyla doldu. Taşan dere nedeniyle sularla taşınan çöpler ve çalılıklar yol kenarlarında birikti. Bir marketin içine giren sel suları, tüm dükkanı doldurdu. Malları zarar gören esnaf, kovalarla suları dışarı çıkardı, dükkanların önündeki pisliği temizledi. Caddeyi basan su nedeniyle, araçların zor hareket etmesi nedeniyle trafik felç oldu. Yarım saat içinde taşan sular, bölgedeki tüm hayatı etkiledi. Esnaf ve vatandaş, her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

'8 SENEDİR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUM'

Evinin girişine yağmur suyu giren Emine Özdemir, "8 senedir bu çileyi çekiyorum. Evden çıkamıyorum. 5 dakika daha yağmur devam etseydi evdeki halılar mahvolacaktı. Bir şeyler yapsınlar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

İş yerini su basan Market sahibi Selvi Güngör ise, "Birden yağmur başladı. Arkamı dönmemle suların içeri girdiğini gördüm. Mallarımız zarar gördü. Dolapların içine kadar su girdi. Her sene bu rezilliği yaşıyorum. İçerisi doldu, taştı. Ufacık bir borusu var derenin, içindeki tüm pislik bize geldi. Her yer kokuyor. Kovalarla temizliyoruz, belediye ekipleri de gelmedi. Sadece sokakları temizliyor" diye konuştu.

'YARIM SAAT İÇİNDE HER YERİ SU BASTI'

Mobilyacı sahibi Halil Kaymakoğlu, "Yağmur hızlı yağdı. Derenin ağzı tıkandı ve yarım saat içinde her yeri su bastı. Altyapı yetersizliğinden kaynaklanıyor. Biz tedbir aldığımız için su dükkana girmedi ama arkadaşlarımız zarar gördü. Her şiddetli yağmurda bunu yaşıyoruz. Her taraf çamurdu, temizlemekle uğraştık" şeklinde konuştu.

İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi -2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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