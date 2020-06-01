İzmir'de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü
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İzmir'de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

İzmir'de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü Biranda bastırdı, her yer göle döndü İzmir'de aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

01.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:48

İzmir'de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

Biranda bastırdı, her yer göle döndü

İZMİR - İzmir'de aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Normalleşme süreciyle iş yerlerini açmışlardı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber dükkanlarını açan esnaflar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Esnaflar, iş yerlerine su girmemesi için yoğun bir mücadele verdi. Bazı iş yerlerini ise su bastı. Esnaflar, her yağmurda aynı sıkıntının yaşandığını dile getirerek, acilen çözüm istedi.

Yağmur, ilçelerde sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Çok sayıda araç, su birikintileri nedeniyle yollarda kaldı. Etkili olan yağış nedeniyle belediye ekipleri yoğun bir mücadele vererek suları tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yağışların devam edeceğini bildirerek, vatandaşları ani su baskınlarına karşı uyardı.

İzmir'de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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