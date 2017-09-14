İzmir'de Voleybol Turnuvası
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenecek voleybol turnuvası yarın iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenecek voleybol turnuvası yarın iki karşılaşmayla başlayacak.
Voleybol Efeler Ligi temsilcileri Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası'nın katılımıyla Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak turnuva iki karşılaşmayla start alacak. Saat 16.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası, 18.00'de ise Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş maçları yapılacak.
Turnuva, 17 Eylül Pazar günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. İzmirli sporseverler maçları ücretsiz izleyebilecek.
Turnuvanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası
18.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş
16 Eylül Cumartesi:
16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
18.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediye Yüntaş
17 Eylül Pazar:
14.00 Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
16.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor