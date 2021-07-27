İzmir'de viyadük altında bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesindeki viyadüğün altında bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesindeki viyadüğün altında bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ümit Mahallesi'nden geçen İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki viyadüğün altında Hüseyin Özgür'ün ölü bulunmasıyla ilgili B.Y'nin ardından B.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 46 yaşındaki Hüseyin Özgür, 25 Temmuz'da viyadük altında ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede cesedin baş bölümünde darp izi tespit edilmiş, polis ekipleri B.Y'yi gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör