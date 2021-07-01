İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü bir tır virajı alamaması sonucu devrildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü bir tır virajı alamaması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tuğlaların otoyola saçılması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 45 N 3507 plakalı tıra tuğlaları yükleyerek yola çıkan sürücü, otoyolda seyir halindeyken Güzelbahçe ilçesi idaresi Seferihisar kavşağında virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yatarak devrilirken, tırın kasasında bulunan tuğlalar yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese otoyol trafik polislerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın kupa kısmında sıkışan sürücü 110 AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası trafik tek şeritten verilmeye başlanırken, karayolları ekipleri yola saçılan tuğlaları temizledi. Tır, vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - İZMİR

İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
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