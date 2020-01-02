İzmir'de vinç kullanarak iş makinesi çalan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de vinç kullanarak iş makinesi çalan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

02.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:56
İzmir'de vinç kullanarak iş makinesi çalan şüpheli tutuklandı

'in ilçesinde iş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nde baraj inşaatında çalışan C.K'ye ait kepçenin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, A.Ö'nün 35 AR 9475 plakalı vinçle iş makinesini çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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