İzmir'de villaya kaçak elektronik sigara baskını...2 bin 500 liraya kiralanan villadan 5 milyon... İzmir'de villaya kaçak elektronik sigara baskını...2 bin 500 liraya kiralanan villadan 5 milyon liralık kaçak ürün çıktı İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan bir villaya polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve likit...

İzmir'de villaya kaçak elektronik sigara baskını...2 bin 500 liraya kiralanan villadan 5 milyon liralık kaçak ürün çıktı

İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan bir villaya polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve likit yapmaya yarayan hammadde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada internet üzerinden kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler ile likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiketler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 lira kira ödedikleri öğrenildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili M.T., S.Ö. ve M.C.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA