Villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
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Villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

30.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:51
Villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada uyuşturucu üretimi için özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada uyuşturucu üretimi için özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre evi gözetim altında tutan ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliğinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, üç katlı evin üst katında sulama, havalandırma ve ışık sistemini barındıran özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramada 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

Villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
Villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
Villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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