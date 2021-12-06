İzmir'de villada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'de villada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de villada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, villada Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltın alındı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, villada Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltın alındı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, L.C'nin villada düzenek kurarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Eve yapılan operasyonda 6 kök Hint keneviri, 8 kök kenevir fidesi, 195 gram esrar, 2 ısı ve ışık yayan ampul, 1 led ışık, 4 akım düzenleyici cihaz, 2 termometre, 2 vantilatör, 2 buhar makinesi, 1 turbo fan, 1 asit ölçer, 1 termal çadır, çok sayıda kenevir gübresi ile alüminyum boru ele geçirildi.

L.C. gözaltına alındı.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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