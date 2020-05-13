İzmir'de "veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasıyla 175 bin liralık borç ödendi
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İzmir'de "veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasıyla 175 bin liralık borç ödendi

İzmir'de Konak Belediyesi tarafından başlatılan "veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasında hayırseverler 430 vatandaşın 55 bakkala olan 175 bin liralık borcunu ödedi.

İzmir'de
13.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:56

İzmir'de Konak Belediyesi tarafından başlatılan "veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasında hayırseverler 430 vatandaşın 55 bakkala olan 175 bin liralık borcunu ödedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara ve esnafa destek olmak için başlatılan "veresiye defterlerini kapatalım" kampanyası 15 günde yüzlerce insanın yüzünü güldürdü.

Hayırseverler 430 vatandaşın 175 bin liralık borcunu ödeyip veresiye defterlerindeki borç yükünü hafifletirken, ödeme alan 55 bakkal rahat bir nefes aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çağrılarına yanıt veren hayırseverlere teşekkür etti.

Batur, kampanyanın devam ettiğini hatırlatarak, hayırseverlerin desteklerinin süreceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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