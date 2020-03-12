İzmir'de velilerden koronavirüs önlemi
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fahrettin koca, Bayraklı, İzmir, Güncel

İzmir'de velilerden koronavirüs önlemi

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda koronavirüs önlemleri kapsamında organize olan veliler, çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi.

12.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:25
İzmir'de velilerden koronavirüs önlemi

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda koronavirüs önlemleri kapsamında organize olan veliler, çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ülke genelinde, toplu taşıma araçları, işyeri ve şehir meydanları gibi kalabalık yerlerde dezenfektasyon işlemleri sürerken, birçok kişi de kendi önlemlerini alıyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kıskürek Ortaokulu'nda kendi aralarında organize olan veliler, çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi. Başlatılan hijyen seferberliği kapsamında veliler, çocuklarının çantalarına kolonya ve dezenfektanlar koydu. Ayrıca, okuldaki güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar da, maske ve eldivenle okula geldi. Öğrenciler, hem velilerinin hem de öğretmenlerinin kendilerini koronavirüs konusunda bilgilendirdiklerini ve olası bir salgının önüne geçmek için önlem almak istediklerini söyledi. Bazı öğrenciler de, eczanelerde eldiven, maske, kolonya ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerini bulamadıklarını, bu yüzden alamadıklarını belirtti. Öğrencilerden Hatice Nur Çakır, "Tedbir almanın iyi olacağını düşündük ve maske taktık. Çantamda şu anda kolonya yok ama en kısa zamanda onu da alacağız" dedi. Çakır'ın velisi Bahar Turgut ise, "Haberlerde izliyoruz ve endişeleniyoruz. Okullar kapalı ve kalabalık alanlar olduğu için herkesin hijyenine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. Öğrenci Ahmet Özesim de, "Eczaneleri dolaştım ama kolonya bulamadım. Sadece maske bulabildim. Umarım en kısa sürede bunu atlatırız, hepimiz endişeliyiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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