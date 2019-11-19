İzmir'de, vefat eden tiyatro sanatçısı Jale Birsel için veda töreni düzenlendi

19.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:30

İzmir'de, 92 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel için veda töreni düzenlendi.

Konak Sahnesi'ndeki törene, Birsel'in ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Sanatçının torunu Damla Birsel, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, anneannesini çok sevdiğini ifade ederek, "Anneannemi 10 gün önce rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüm." dedi.

Birsel, "Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter ile tiyatroya aynı anda başladılar ve perdeyi kapatıp gittiler. Bir gün önce bana 'Sıram gelmedi.' diyordu. Demek ki onu bekliyormuş. Son günlerinde yeni bir oyun üzerine çalışıyordu. Bir senedir ezber yapıyordu. Gözü görmediği için yazıları büyüterek çalıştı. Bu sene oynamayı düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

"Duymadığını yıllarca saklamış"

Oyuncu Tomris Çetinel de kürsüden yaptığı konuşmada, arkadaşının ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda Birsel ile üniversitede bir söyleşiye katıldıklarını ifade eden Çetinel, şunları kaydetti:

"Gençler soru sormaya başladı. Öndekileri duyabiliyordu fakat arkadakileri asla duymuyordu. Baktı bu bir işkenceye dönüşecek, dedi ki 'Bugüne kadar sakladığım sırrı sizinle paylaşacağım.' Jale Hanım, 25 yaşlarındayken oyun oynarken şiddetli grip oluyor. İki oyun arası doktora gidiyor ve kendisine yanlış bir iğne yapıyor ve sağır oluyor. İngiltere'ye gidiyor, çare bulunamıyor. Çok az duyabiliyor. Bir oyuncu için dünyanın en zor ve en kötü şeyi bu. İşten atarlar korkusuyla o yıldan sonra oynadığı bütün oyunlarda karşısındaki oyuncuların da metnini ezberleyerek oynamış."

"Yıllarını sanata vermişti"

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ise Jale Birsel'in kendileri için çok önemli bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Yıllarını sanata vermiş bir sanatçımızdı. Maalesef kasımda bizim için bir yaprak dökümü başladı. Bu yüzden çok üzgünüz. Önce Özdemir Nutku hocamızı kaybettik. Daha sonra Yıldız Kenter ve Jale Birsel'i kaybettik. Bundan sonra yapacağımız, onların ışığını yaymak ve bize öğrettiklerini diğer kuşaklara öğretmek." dedi.

Bir süre önce yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku'nun eşi Hülya Nutku da "Acım çok taze. Onun açtığı yoldan yürüyecek insanlar olduğu için ve umudum yüksek olduğu için ayaktayım. Jale Hanım komşumdu. Önemli olan değerli sanatçılarımızı bundan sonra da yaşatabilmek." diye konuştu.

Törenin sonunda, sevenleri ve yakınları sahneye çıkarak, Jale Birsel'in naaşını selamladı.

Bu arada, tiyatro oyuncusu Birsel'in son olarak, genç bir karakteri canlandıracağı tek kişilik oyuna hazırlandığı öğrenildi.

Beşikçioğlu Camisi'nden uğurlandı

Konak Sahnesi'ndeki törenin ardından Birsel'in cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Birsel'in ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Torunu Damla Birsel, gözyaşı döktü.

Önceki akşam hayatını kaybeden Yıldız Kenter ile konservatuvarda sınıf arkadaşı olan, 1999'da vefat eden şair ve yazar Salah Birsel'in eşi Jale Birsel, kaldığı bakımevinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA