İzmir'de vefat eden gazeteci Hamza Aras toprağa verildi
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İzmir'de vefat eden gazeteci Hamza Aras toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de vefat eden gazeteci Hamza Aras toprağa verildi

İzmir'de, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hamza Aras, toprağa verildi.

İzmir'de, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hamza Aras, toprağa verildi.

Karabağlar ilçesindeki evinde 25 Mart'ta beyin kanaması geçiren 69 yaşındaki Hamza Aras, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gece yaşamını yitirdi.

Hamza Aras'ın hastane morgundan alınan cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Yeşil Tepe Merkez Camisi'ne getirildi.

Aras'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Tırazlı Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Aras'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Üç çocuk babası olan Hamza Aras, 1993 -1999 yılları arasında Milli Gazete Ege Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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