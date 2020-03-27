İzmir'de Vefa Destek Grubu yardımlarını sürdürüyor İzmir'de 65 yaş üzeri vatandaşlar için oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun 26 bin 424 aileye nakdi yardım, 6 bin 366 aileye de gıda ile temizlik maddesi dağıtımı yaptığı bildirildi.

İzmir'de 65 yaş üzeri vatandaşlar için oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun 26 bin 424 aileye nakdi yardım, 6 bin 366 aileye de gıda ile temizlik maddesi dağıtımı yaptığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü vatandaşlar için yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunun çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar gününden itibaren Vefa Destek Grubu'nun il genelinde 26 bin 424 aileye nakdi yardım, 6 bin 366 aileye de gıda ile temizlik malzemesi dağıtımı yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA