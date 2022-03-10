İzmir'de vatandaşları dolandıran kuyumcu kıskıvrak yakalandı

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisine güvenen müşterilerden aldığı altınlarla kayıplara karışan kuyumcu, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Dolandırdığı altınlardan elde ettiği paralarla borçlarını ödediğini söylediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziemir ilçesi Önder Caddesinde 10 yıldır kuyumculuk yapan evli ve bir çocuk babası Mehmet E., iddiaya göre piyasa değeri 4,5 milyon lira olan altınlarla sırra kadem bastı. Altın almak amacıyla kuyumcunun hesabına binlerce lira aktaran vatandaşlar ise altınları almaya geldiklerinde kepengi kapalı dükkanla karşılaştı. Dolandırıldıklarını düşünen mağdurlar, soluğu emniyette aldı. Binlerce liralık birikimlerinin gittiğini belirten mağdurlar Mehmet E.'nin geri dönmesini beklerken, kuyumcunun 2 Mart tarihinde kepengi yarım açık tutarak dükkana girmesi ve elinde altın olduğu düşünülen poşetle dükkandan çıkması güvenlik kameralarına yansımıştı.

Akrabası İstanbul'da saklamış

Toplam 23 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kuyumcu Mehmet E.'nin İstanbul'da yaşayan akrabası M.E.'nin (34) yanında olduğu belirlendi. Kuyumcu Mehmet E., ve akrabası M.E., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.

Vurgun paralarıyla borcunu ödemiş

3 yıllık süreçte toplam 4,5 milyon lira vurgun yaptığı tespit edilen Mehmet E.'nin, borcu olduğu ve dolandırdığı paralarla borcunu ödediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kuyumcu Mehmet E. ve akrabası M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR